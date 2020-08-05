В течение 2020 года на брянских дорогах погибли 8 пешеходов

За семь месяцев 2020 года в Брянске произошло 70 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. 62 человека были травмированы, 8 – погибли. В 23-х случаях виновниками аварий стали сами пешие участники движения, из них четверо погибли, 19 получили травмы. В том числе пострадали семь детей.

С 6 по 8 августа в областном центре пройдет широкомасштабное профилактическое мероприятие «Пешеход». Сотрудники ГИБДД проверят нерегулируемые переходы, расскажут нарушителям о важности соблюдения правил дорожного движения, рассказали в Госавтоинспекции города Брянска.

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