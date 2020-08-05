В Брянске прошла приемка двора по улице Новозыбковской

В Брянске прошла приемка двора дома №11а по улице Новозыбковской в Фокинском районе. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске прошла приемка двора дома №11а по улице Новозыбковской в Фокинском районе. Дворовую территорию отремонтировали по программе формирования комфортной городской среды. Реконструкция велась под контролем самих жителей.

На объекте заасфальтировали проезд и подходы к подъездам, увеличили парковки. Установили новое светодиодное освещение, огородили клумбы и детскую площадку, сделали лавочки и урны.

Также во дворе появилась новая детская игровая площадка с травмобезопасным покрытием. Для юных жителей двора организовали теннисный стол, качели, горки, игровой комплекс и другое оборудование.

В целом качество ремонта двора по улице Новозыбковской признали удовлетворительным. В рамках рейда подрядчика обязали убрать строительный мусор и устранить некоторые недостатки.

Отремонтированный двор будет находиться на гарантийном обслуживании в течение нескольких лет, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

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