В Брянске изменят схему движения у железнодорожного вокзала
Это позволит разделить потоки общественного и частного транспорта
В Брянске изменят схему движения автотранспорта на площади у железнодорожного вокзала Брянск-1.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Брянске изменят схему движения автотранспорта на площади у железнодорожного вокзала Брянск-1.
Общественный транспорт будет заезжать на привокзальную площадь справа от нового фонтана.
Выезжать на проезжую часть автобусы, троллейбусы и маршрутки будут в районе автозаправочной станции.
Это позволит разделить потоки общественного и частного транспорта, рассказали в группе «Брянский автобус» в социальных сетях.
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ИСТОЧНИК KP.RU