2020-08-05T15:25:08+03:00
Общество

В Брянске изменят схему движения у железнодорожного вокзала

Это позволит разделить потоки общественного и частного транспорта
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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В Брянске изменят схему движения автотранспорта на площади у железнодорожного вокзала Брянск-1.В Брянске изменят схему движения автотранспорта на площади у железнодорожного вокзала Брянск-1.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Брянске изменят схему движения автотранспорта на площади у железнодорожного вокзала Брянск-1.

Общественный транспорт будет заезжать на привокзальную площадь справа от нового фонтана.

Выезжать на проезжую часть автобусы, троллейбусы и маршрутки будут в районе автозаправочной станции.

Это позволит разделить потоки общественного и частного транспорта, рассказали в группе «Брянский автобус» в социальных сетях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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