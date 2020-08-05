Прокуратура нашла нарушения при реконструкции парка Воровского в Клинцах

5 Авг. 2020 2020-08-05T13:01:06+03:00

По проекту была предусмотрена валка 52 деревьев, а порубочный билет выдали на 75

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Прокуратура нашла нарушения при реконструкции парка имени Воровского в Клинцах. Ремонтные работы идут в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Контракт на ремонт заключила Клинцовская городская администрация. По проекту реконструкции в парке предусмотрена валка 52 деревьев. Они попадают в зону работ.

Но чиновники выписали подрядчику предписание срубить 102 дерева. А порубочный билет выдали на 75 деревьев.

- Главе Клинцовской городской администрации внесли представление, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - После разрешительные документы привели в соответствие с конкурсной документацией. В парке должны вырубить только 52 дерева. Одно должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.

Напомним, скандал из-за ремонта парка в Клинцах разгорелся в начале июля. Горожанам не понравилось, что строители вырубили вполне здоровые деревья. Чиновники навстречу жителям не пошли. И снесли старинную ограду.

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ИСТОЧНИК KP.RU