Прокуратура нашла нарушения при реконструкции парка Воровского в Клинцах
Прокуратура нашла нарушения при реконструкции парка имени Воровского в Клинцах. Ремонтные работы идут в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».
Контракт на ремонт заключила Клинцовская городская администрация. По проекту реконструкции в парке предусмотрена валка 52 деревьев. Они попадают в зону работ.
Но чиновники выписали подрядчику предписание срубить 102 дерева. А порубочный билет выдали на 75 деревьев.
- Главе Клинцовской городской администрации внесли представление, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - После разрешительные документы привели в соответствие с конкурсной документацией. В парке должны вырубить только 52 дерева. Одно должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.
Напомним, скандал из-за ремонта парка в Клинцах разгорелся в начале июля. Горожанам не понравилось, что строители вырубили вполне здоровые деревья. Чиновники навстречу жителям не пошли. И снесли старинную ограду.
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ИСТОЧНИК KP.RU