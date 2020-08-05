5 Авг. 2020 2020-08-05T12:37:37+03:00

Изменить размер текста: A A

38-летнего жителя Клинцовского района на 8,5 лет отправили за решетку за попытку продать наркотики. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

В суде установили, что мужчина договорился с другим соучастником о продаже наркотиков. Уголовное дело в отношении другого обвиняемого выделили в отдельное производство. На территории Унечского района он забрал из тайника партию героина и отправился с ней в Клинцы. Но завершить продажу ему не дали сотрудники регионального управления ФСБ.

- При себе у мужчины обнаружили 52 свертка с героином общей массой больше 94,7 грамма, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Запрещенное вещество из незаконного оборота изъяли.

Приговор виновному пока не вступил в законную силу.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU