2020-08-05T11:55:57+03:00
Общество

В Брянской области обновился коэффициент распространения коронавируса

Второй день подряд он равен меньше единицы
Марина АНТОНОВА
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В Брянской области обновились данные по коэффициенту распространения коронавируса. Второй день его значение меньше единицы. На 5 августа он составляет 0,95.

В регионе подтвердили 32 новых случая заболевания коронавирусом. За то же время 38 человек выздоровели. В области провели 650 тестов на инфекцию. Новых смертей не зарегистрировали.

5 августа больше всего заболевших выявили в Брянске - 15 пациентов, в Жуковском и Комаричском районах - по три новых пациентов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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