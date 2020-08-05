В Брянской области коронавирус подтвердили у 32 пациентов

5 Авг. 2020 2020-08-05T11:37:00+03:00

Выздоровели за сутки 38 человек

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В Брянской области 5 августа коронавирус подтвердили у 32 пациентов. За то же время выздоровели 38 человек, сообщают в оперативном штабе. Общее число заболевших - 7522, выздоровевших - 6162 брянца.

За сутки выполнили 650 тестов на новую инфекцию. Новых смертей от коронавируса в регионе не регистрировали.

Больше всего в среду заболевших выявили в Брянске - 15 случаев, Жуковском и Комаричском районах - по три новых случая инфекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU