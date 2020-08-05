Брянская учительница стала помкапитана атомного ледокола

Фото: ТАСС.

Бывшая брянская учительница Марина Старовойтава стала помощником капитана атомного ледокола "Ямал". Марина родилась в Унече, здесь живет ее семья, в том числе и девятилетний сын Артем.

Женщина работала учителем русского и литературы в местной школе. Но однажды, это было в 2005 году, собралась и приехала в Мурманск. Марина собрала все документы и устроилась дневальной на атомный контейнеровоз "Севморпуть". Девушка работала в столовой, подавала еду, мыла посуду.

В 2014 году окончила Государственный университет морского и речного флота имени адмирала Макарова в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС. Марина училась заочно и продолжала ходить в море.

Марина Старовойтова прошла обучение в Ассоциации морских капитанов, сдала экзамены и получила квалификационное свидетельство матроса 1-го класса. Работала как все матросы на палубе. Марина прошла всю цепочку карьерного роста, стала старпомом.

Марина Старовойтова проработала год вторым помощником капитала на атомоходе "Ямал".

- Плох тот моряк, который не мечтает стать капитаном, - говорит Марина.

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