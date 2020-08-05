Мэр Стародуба Дмитрий Винокуров сложил полномочия
Мэр брянского города Стародуб 4 августа сложил свои полномочия. Дмитрий Винокуров написал об этом в социальных сетях. Вместе с ними свои посты покинули и депутаты городского Совета.
Это связано с образованием Стародубского муниципального округа. Город и район объединили в одно муниципальное образование. Теперь для работы требуется меньше чиновников.
Кстати, в прошлом году объединили город Новозыбков и Новозыбковский район. Эта муниципальная единица носит название Новозыбковского городского округа.
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ИСТОЧНИК KP.RU