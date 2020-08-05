2020-08-05T10:00:27+03:00
Общество

Мэр Стародуба Дмитрий Винокуров сложил полномочия

Это связано с образованием Стародубского муниципального округа
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: vk.com, Дмитрий Винокуров.Фото: vk.com, Дмитрий Винокуров.
Изменить размер текста:

Мэр брянского города Стародуб 4 августа сложил свои полномочия. Дмитрий Винокуров написал об этом в социальных сетях. Вместе с ними свои посты покинули и депутаты городского Совета.

Это связано с образованием Стародубского муниципального округа. Город и район объединили в одно муниципальное образование. Теперь для работы требуется меньше чиновников.

Кстати, в прошлом году объединили город Новозыбков и Новозыбковский район. Эта муниципальная единица носит название Новозыбковского городского округа.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Брянской области коронавирус подтвердили у 32 пациентов
ООО ФСК «Мостоотряд-47» приглашает на работу
Брянская учительница стала помкапитана атомного ледокола
Брянский Росреестр выявил самозахват земель на улице Сахарова
Мэр Стародуба Дмитрий Винокуров сложил полномочия
В Брянске на Пересвета водитель сбил пешехода-нарушительницу
В Белых Берегах мотоциклист отправил под поезд свой байк
БМЗ отмечает 15-летие с начала выпуска магистральных грузовых тепловозов
В Брянске ищут пропавшую 75-летнюю Александру Сальникову
В одном брянском селе 12 человек заболели коронавирусом и пневмонией
Новую школу на улице Флотской в Брянске обещают построить к 2022 году
В Брянске фонари у школ заменят на светодиодные
Покупайте в меру и делайте компост
В Брянске с обманутыми дольщиками на улице Степной встретился прокурор области
В Брянске с 5 августа вновь изменится схема движения по кольцу на Советской
ВТБ запустил расчет заработной платы сотрудников на in-memory платформе SAP HANA
Житель Брянска чуть не убил свою бабушку
В Брянске выкупят дачи на месте строительства новой дороги
ВТБ запустил новый мобильный банк для предпринимателей
В Брянской области в этом году построят 4 новых ФАПа
В Брянской области с начала года благоустроили 42 двора и одну общественную территорию
ВТБ Лизинг и FESCO* заключили сделку sale-leaseback* контейнеровоза