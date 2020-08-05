Мэр Стародуба Дмитрий Винокуров сложил полномочия

5 Авг. 2020 2020-08-05T10:00:27+03:00

Это связано с образованием Стародубского муниципального округа

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Мэр брянского города Стародуб 4 августа сложил свои полномочия. Дмитрий Винокуров написал об этом в социальных сетях. Вместе с ними свои посты покинули и депутаты городского Совета.

Это связано с образованием Стародубского муниципального округа. Город и район объединили в одно муниципальное образование. Теперь для работы требуется меньше чиновников.

Кстати, в прошлом году объединили город Новозыбков и Новозыбковский район. Эта муниципальная единица носит название Новозыбковского городского округа.

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ИСТОЧНИК KP.RU