В Брянске на Пересвета водитель сбил пешехода-нарушительницу
Пенсионерка переходила дорогу на красный сигнал светофора
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В Брянске на улице Пересвета водитель иномарки сбил пешехода-нарушительницу. Дорожно-транспортное происшествие случилось около полудня во вторник, 4 августа, сообщают в УГИБДД по Брянской области.
По предварительной версии, 42-летний водитель "Митцубиси Лансер" ехал в сторону проспекта Станке Димитрова. 68-летняя женщина переходила дорогу на красный сигнал светофора.
У пенсионерки - перелом бедра. Пострадавшую госпитализировали.
Полицейские проводят проверку по факту ДТП.
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ИСТОЧНИК KP.RU