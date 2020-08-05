В Брянске на Пересвета водитель сбил пешехода-нарушительницу

5 Авг. 2020 2020-08-05T09:51:23+03:00

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В Брянске на улице Пересвета водитель иномарки сбил пешехода-нарушительницу. Дорожно-транспортное происшествие случилось около полудня во вторник, 4 августа, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

По предварительной версии, 42-летний водитель "Митцубиси Лансер" ехал в сторону проспекта Станке Димитрова. 68-летняя женщина переходила дорогу на красный сигнал светофора.

У пенсионерки - перелом бедра. Пострадавшую госпитализировали.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП.

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ИСТОЧНИК KP.RU