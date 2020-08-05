В Белых Берегах мотоциклист отправил под поезд свой байк

5 Авг. 2020 2020-08-05T09:18:31+03:00

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В брянском поселке Белые Берега мотоциклист отправил свой байк под грузовой поезд. Видео с места происшествия появилось в социальных сетях. Оно попало на камеры наблюдения. ЧП произошло во вторник, 4 августа.

На записи видно, что мужчина везет мотоцикл по платформе в руках, потом спускается на настил на путях. Но байк застрял, вытянуть его обратно не получается. В последние секунды перед приближающимся поездом мотоциклист прыгает на платформу.

После того, как состав остановился, владелец достает мотоцикл из-под железных колес. И увозит туда, откуда привез.

В Белых Берегах мужчина отправил свой мотоцикл под поезд.ЧП случилось 4 августа. Видео: Андрей Стариков.

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ИСТОЧНИК KP.RU