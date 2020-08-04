В Брянске с обманутыми дольщиками на улице Степной встретился прокурор области

4 Авг. 2020 2020-08-04T18:15:57+03:00

Сдача дома запланирована на четвертый квартал 2020 года

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В Брянске с обманутыми дольщиками на улице Степной встретились чиновники и правоохранители. Выездное совещание у дома №2 прошло во вторник, 4 августа. На него приехали замгубернатора Сергей Тимошенко, мэр города Александр Макаров, прокурор области Александр Войтович и другие заинтересованные лица.

Дом до сих пор не подключен к сетям теплоснабжения. С дольщиками обсудили создание парковки на придомовой территории. Сдать дом в эксплуатацию планируют в четвертом квартале 2020 года.

Изначально многоэтажку строило ООО «Брянскстройразвитие». Предприятие признали банкротом. По факту хищения средств дольщиков руководством фирмы-застройщика расследуют уголовное дело по статье "Мошенничество".

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ИСТОЧНИК KP.RU