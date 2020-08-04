Житель Брянска чуть не убил свою бабушку
Ему предъявили обвинение в покушении на убийство
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В Брянске предъявили обвинение в покушении на убийство. Вечером 1 июля 2020 года 27-летний житель поселка Белые Берега Фокинского района, поссорившись со своей бабушкой, избил ее металлическим предметом по голове. От побоев потерпевшая потеряла сознание.
После ухода внука пожилая женщина очнулась и вызвала «скорую». Медики отвезли пострадавшую в больницу. Расследование уголовного дела продолжается, рассказали в пресс-службе СУ СК России по Брянской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU