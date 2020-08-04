2020-08-04T14:17:20+03:00
Общество

В Дятьковском районе за три дня заблудились пятеро грибников

Трое из ни вышли из леса сами, двоих других искали пять часов
Марина АНТОНОВА
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Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт" Брянск".Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт" Брянск".
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В Дятьковском районе на минувших выходных заблудились пятеро грибников. Трое из них сумели выйти из леса сами, двоих других искали в течение нескольких часов.

О пропавших в полицию сообщили родственники, вечером не дождавшись возвращения родных с "тихой охоты". Полицейские выдвинулись на поиски, но грибники поплутали по лесу, но нашли выход самостоятельно.

Но 53-летний и 59-летний мужчины сами позвонили в полицию со своих телефонов и рассказали, что заблудились в районе поселка Старь.

- Сотрудникам полиции потребовалось около пяти часов, чтобы обнаружить незадачливых грибников, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Все это время они прочесывали лес.

О своих поисках на выходных рассказали и волонтеры отряда "Лиза Алерт" Брянск". В ночь с пятницы на субботу они искали 70-летнего пенсионера. Он пропал три дня назад. Утром в субботу добровольцам сообщают о дезориентированном дедушке в одном из магазинов "Пятерочка". Потерявшегося мужчину доставили родственникам.

1 августа заблудилась женщина в районе населенного пункта Хутор Бор. У нее с собой был мобильный телефон. К поиску подключился местный лесник. Он и обнаружил заблудившуюся женщину.

В ночь с субботу на воскресенье поисковики нашли живыми четырех грибников.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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