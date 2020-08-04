Жителям Брянской области в июле перечислили более 7 миллиардов пенсионных выплат

4 Авг. 2020 2020-08-04T13:44:58+03:00

Доставка пенсий велась в соответствии с графиком

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В Брянской области в июле пенсионные перечисления гражданам составили почти 7 миллиардов 78 миллионов рублей. Все выплаты произвели в соответствии с графиком.

В июле произвели индексацию страховой пенсии 94-м опекунам или попечителям несовершеннолетних в рамках федерального закона об обязательном пенсионном страховании.

Средний размер повышения составил около 3 тысяч 200 рублей, рассказали в пресс-службе отделения Пенсионного фонда РФ по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU