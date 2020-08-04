2020-08-04T12:29:58+03:00
Происшествия

В массовом ДТП в Клинцовском районе пострадал 15-летний подросток

В больницу также отвезли 30-летнюю женщину
Марина АНТОНОВА
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Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.
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В массовом дорожно-транспортном происшествии в Клинцовском районе пострадали два человека: 39-летняя женщина и 15-летний подросток. Авария случилась около двух часов дня в понедельник, 3 августа, на 169-м километре дороги Брянск-Новозыбков.

43-летний водитель фургона ГАЗель ехал со стороны Брянска. Он врезался в автомобиль "Киа Соул", который остановился. От удара иномарка выехала на встречную полосу. И столкнулась с "Вольво" и "Фольксваген Поло".

Травмы получили пассажиры "Киа". У женщины - травма головы, сотрясение мозга, ушибы лица и позвоночника, ссадины. У подростка диагностировали травму головы, сотрясение мозга и ушибы позвоночника. Обоих пострадавших госпитализировали, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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