В массовом ДТП в Клинцовском районе пострадал 15-летний подросток
В массовом дорожно-транспортном происшествии в Клинцовском районе пострадали два человека: 39-летняя женщина и 15-летний подросток. Авария случилась около двух часов дня в понедельник, 3 августа, на 169-м километре дороги Брянск-Новозыбков.
43-летний водитель фургона ГАЗель ехал со стороны Брянска. Он врезался в автомобиль "Киа Соул", который остановился. От удара иномарка выехала на встречную полосу. И столкнулась с "Вольво" и "Фольксваген Поло".
Травмы получили пассажиры "Киа". У женщины - травма головы, сотрясение мозга, ушибы лица и позвоночника, ссадины. У подростка диагностировали травму головы, сотрясение мозга и ушибы позвоночника. Обоих пострадавших госпитализировали, сообщают в УГИБДД по Брянской области.
Полицейские проводят проверку по факту ДТП.
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ИСТОЧНИК KP.RU