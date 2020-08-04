2020-08-04T12:11:16+03:00
Общество

В Брянской области коэффициент распространения коронавиурса вновь стал меньше единицы

На 4 августа он составляет 0,96
Марина АНТОНОВА
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В Брянской области коэффициент распространения коронавируса вновь стал меньше единицы. Во вторник, 4 августа, он равняется 0,96. До этого чуть дольше недели он держался в значениях 1,1 - 1,2.

В Брянской области несколько дней подряд коронавирусом заболевают по 30 жителей. 4 августа стало меньше тех, кто вылечился от болезни - всего три человека. На этот раз в регионе провели всего 100 тестов на коронавирус. При этом количество заболевших не изменилось.

Больше всего заболевших во вторник в Брянске - 20 человек, в городе Фокино зарегистрировали трех больных, в остальных районах - по одному новому случаю заболевания.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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