В Брянске в аварии с маршрутным такси пострадали три человека
В Брянске 3 августа около половины восьмого утра на улице Красноармейской водитель маршрутного такси, двигаясь со стороны улицы Пересвета в сторону улицы Октябрьской, врезался в ограждение по ходу движения автомобиля.
В результате аварии пострадали три человека. 21-летняя пассажирка повредила связки правого лучезапястного сустава. 45-летняя женщина получила ушибы головы, грудной клетки и левого лучезапястного сустава. Также ушиб левого колена получила 44-летняя пассажирка.
Всем пострадавшим назначили лечение на дому, рассказали в УГИБДД УМВД России по Брянской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU