4 Авг. 2020 2020-08-04T11:35:58+03:00

В Брянске в аварии с маршрутным такси пострадали три человека. Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области

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В Брянске 3 августа около половины восьмого утра на улице Красноармейской водитель маршрутного такси, двигаясь со стороны улицы Пересвета в сторону улицы Октябрьской, врезался в ограждение по ходу движения автомобиля.

В результате аварии пострадали три человека. 21-летняя пассажирка повредила связки правого лучезапястного сустава. 45-летняя женщина получила ушибы головы, грудной клетки и левого лучезапястного сустава. Также ушиб левого колена получила 44-летняя пассажирка.

Всем пострадавшим назначили лечение на дому, рассказали в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU