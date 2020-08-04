2020-08-04T11:35:58+03:00
Общество

В Брянске в аварии с маршрутным такси пострадали три человека

Происшествие случилось на улице Красноармейской утром 3 августа
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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В Брянске в аварии с маршрутным такси пострадали три человека.В Брянске в аварии с маршрутным такси пострадали три человека.Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области
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В Брянске 3 августа около половины восьмого утра на улице Красноармейской водитель маршрутного такси, двигаясь со стороны улицы Пересвета в сторону улицы Октябрьской, врезался в ограждение по ходу движения автомобиля.

В результате аварии пострадали три человека. 21-летняя пассажирка повредила связки правого лучезапястного сустава. 45-летняя женщина получила ушибы головы, грудной клетки и левого лучезапястного сустава. Также ушиб левого колена получила 44-летняя пассажирка.

Всем пострадавшим назначили лечение на дому, рассказали в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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