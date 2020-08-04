В 2020 году в Брянске в 13 авариях пострадали 14 несовершеннолетних
В 2020 году в Брянске произошло 13 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 14 детей и подростков.
Различные травмы получили семь юных пешеходов, четыре пассажира, два водителя мототранспорта и один велосипедист. При этом шесть аварий произошли по вине малолетних участников дорожного движения.
Сотрудники ГИБДД обращаются к родителям с просьбой усилить контроль над несовершеннолетними. Детям и подросткам необходимо рассказать об опасности игры на дорогах, объяснить меры предосторожности при езде на велосипеде или мототранспорте, рассказали в Госавтоинспекции города Брянска.
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ИСТОЧНИК KP.RU