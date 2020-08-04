Жители Брянска пожаловались на переизбыток светофоров

4 Авг. 2020 2020-08-04T08:25:05+03:00

Много электронных регулировщиков заметили на улице Вокзальной в Бежице

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В Брянске пожаловались на переизбыток светофоров. Много электронных регулировщиков дорожного движения заметили на улице Вокзальной в Бежице. Информация об этом появилась в социальных сетях.

В настоящее время ведется ремонт улицы Вокзальной. Реконструкция предусматривает монтаж нескольких светофоров. Горожане в комментариях обсуждают целесообразность установки такого большого количества электронных регулировщиков движения.

- На этом участке светофоров больше, чем людей, - пишут жители.

Есть и те, кто поддерживает новшество.

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ИСТОЧНИК KP.RU