В Брянской области медучреждения возвращаются к обычной работе

3 Авг. 2020 2020-08-03T19:06:06+03:00

В случае роста заболеваемости медицинские организации перепрофилируют под коронавирусные госпитали в течение суток. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

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Брянские медучреждения возвращаются к своей обычной профильной деятельности, рассказал глава региона Александр Богомаз на своей странице в социальной сети.

К привычному режиму работы уже вернулись пять из десяти больниц, боровшихся с коронавирусом. Это стало возможным благодаря улучшению эпидемиологической обстановки.

В случае роста заболеваемости медицинские организации перепрофилируют под коронавирусные госпитали в течение суток.

В регионе приступили к диспансеризации и профилактическим медосмотрам взрослых и детей. Все процедуры проводят с соблюдением профилактических мер.

В настоящее время на Брянщине COVID-19 продолжают лечить в пяти перепрофилированных медицинских организациях. Общее число «коронавирусных» коек – 599, из них 190 – с подключением к аппаратам искусственной вентиляции легких.

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ИСТОЧНИК KP.RU