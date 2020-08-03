В Брянской области медучреждения возвращаются к обычной работе
Брянские медучреждения возвращаются к своей обычной профильной деятельности, рассказал глава региона Александр Богомаз на своей странице в социальной сети.
К привычному режиму работы уже вернулись пять из десяти больниц, боровшихся с коронавирусом. Это стало возможным благодаря улучшению эпидемиологической обстановки.
В случае роста заболеваемости медицинские организации перепрофилируют под коронавирусные госпитали в течение суток.
В регионе приступили к диспансеризации и профилактическим медосмотрам взрослых и детей. Все процедуры проводят с соблюдением профилактических мер.
В настоящее время на Брянщине COVID-19 продолжают лечить в пяти перепрофилированных медицинских организациях. Общее число «коронавирусных» коек – 599, из них 190 – с подключением к аппаратам искусственной вентиляции легких.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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