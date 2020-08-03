2020-08-03T17:56:13+03:00
Общество

В Брянске привокзальная площадь готова на 50 процентов

Подрядчики уже сделали насосную станцию под фонтаном
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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Подрядчики залили бетонную подземную часть насосной станции и гидроизолировали ее.Подрядчики залили бетонную подземную часть насосной станции и гидроизолировали ее.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Брянске продолжается реконструкция привокзальной площади. В настоящее время она готова уже наполовину.

Подрядчики залили бетонную подземную часть насосной станции и гидроизолировали ее. На основании фонтана делают бортики.

Строители залили новый фундамент под постамент памятника Ленину, здесь же монтируют декоративный камень.

В августе на объект должны поступить светильники, место для них уже подготовили. На 60 процентах сквера уже уложили тротуарную плитку. Ее также сделают между сквером и фонтаном.

После ремонта общественный транспорт будет заезжать на вокзал справа от фонтана, а выезжать со стороны автозаправочной станции, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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