В Брянске привокзальная площадь готова на 50 процентов
В Брянске продолжается реконструкция привокзальной площади. В настоящее время она готова уже наполовину.
Подрядчики залили бетонную подземную часть насосной станции и гидроизолировали ее. На основании фонтана делают бортики.
Строители залили новый фундамент под постамент памятника Ленину, здесь же монтируют декоративный камень.
В августе на объект должны поступить светильники, место для них уже подготовили. На 60 процентах сквера уже уложили тротуарную плитку. Ее также сделают между сквером и фонтаном.
После ремонта общественный транспорт будет заезжать на вокзал справа от фонтана, а выезжать со стороны автозаправочной станции, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.
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ИСТОЧНИК KP.RU