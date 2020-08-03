В Брянске временно запретили поворот налево с улицы Советской

3 Авг. 2020 2020-08-03T17:43:07+03:00

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В Брянске автомобильное кольцо на пересечении улиц Советской, Фокина и Крахмалева готово на 54 процента. Временно с улицы Советской запретили поворот налево к памятнику Летчикам. Чтобы попасть в сторону Бежицы, нужно повернуть направо, доехать до лицея №1, развернуться на кольце и поехать обратно.

На улице Крахмалева нанесена сплошная разметка. Автомобилисты едут уже по новой части полукольца.

Брянская городская администрация просит извинения за неудобства и просит водителей ориентироваться на дороге на временные знаки.

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ИСТОЧНИК KP.RU