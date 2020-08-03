В Брянской области за убийство осудили жительницу Белоруссии
В Брянской области осудили за убийство 47-летнюю гражданку Белоруссии. Ее приговорили к восьми годам колонии общего режима.
Женщина приехала в Почепский район в конце прошлого года. Она жила у различных знакомых.
В суде установили, что 6 марта она находилась в квартире приятеля в поселке Озаренный. Обвиняемая была пьяна. После ссоры она ударила знакомого ножом в грудь. Ранение оказалось для потерпевшего смертельным, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. Он умер на месте преступления.
Приговор виновной пока не вступил в законную силу.
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ИСТОЧНИК KP.RU