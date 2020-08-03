Жители Брянской области за неделю перевели мошенникам почти два миллиона рублей

3 Авг. 2020 2020-08-03T12:40:10+03:00

С заявлением в полицию обратились 26 человек

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В Брянской области продолжается череда телефонных мошенничеств. За минувшую неделю в полицию обратились 26 граждан. В целом они перечислили злоумышленникам 1 миллион 895,6 тысяч рублей.

Чаще всего нечистые на руку люди звонят и представляются сотрудниками банков. Под разными предлогами они узнают данные банковских карт и списывают оттуда все средства. По такой схеме за неделю удалось обмануть более 20 человек.

Также популярная форма обмана связана с бесплатными объявлениями на специализированных сайтах. Злоумышленники откликаются на предложения и соглашаются сразу же перевести требуемую сумму.

В ходе беседы мошенники узнают данные банковских карт и крадут с них деньги. За неделю таким образом накоплений лишились пять жителей Брянской области.

В настоящее время полицейские уточняют обстоятельства, решается вопрос о возбуждении уголовных дел за мошенничество, рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU