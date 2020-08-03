2020-08-03T12:25:14+03:00
Происшествия

В Климове пьяный водитель врезался в дерево

В ДТП пострадали три человека
Марина АНТОНОВА
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В брянском поселке Климово пьяный водитель на иномарке врезался в дерево. ДТП случилось около часа ночи в воскресенье, 2 августа, на улице Гагарина.

За рулем "Рено Дастер" был 23-летний автомобилист. Он не справился с управлением на т-образном перекрестке, сообщают в УГИБДД по Брянской области. Молодой человек съехал с дороги и врезался в дерево.

Водитель ушиб спину. У 32-летней пассажирка диагностировали травму головы и сотрясение мозга. Обоих пострадавших отпустили домой, назначив лечение.

У автомобилиста тест на алкоголь дал положительный результат.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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