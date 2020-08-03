Во время пожара на улице Молодой Гвардии в Брянске пострадал человек
В горящей квартире на улице Молодой Гвардии в Бежицком районе Брянска пострадал человек. Еще двоих жильцов эвакуировали, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.
Пожар случился поздно вечером в воскресенье, 2 августа. Сообщение о нем поступило на пульт дежурного МЧС в 23.25. На место выехали две автоцистерны и автолестница.
Оказалось,что очаг возгорания находится в квартире. Загорелась мебель на площади одного квадратного метра. Из-за сильного задымления на пожаре работало одно звено газодымозащитной службы.
Через девять минут, в 23.33, огонь удалось потушить. Эксперты выяснят, почему загорелась мебель в квартире.
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ИСТОЧНИК KP.RU