Во время пожара на улице Молодой Гвардии в Брянске пострадал человек

3 Авг. 2020 2020-08-03T09:55:06+03:00

Изменить размер текста: A A

В горящей квартире на улице Молодой Гвардии в Бежицком районе Брянска пострадал человек. Еще двоих жильцов эвакуировали, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Пожар случился поздно вечером в воскресенье, 2 августа. Сообщение о нем поступило на пульт дежурного МЧС в 23.25. На место выехали две автоцистерны и автолестница.

Оказалось,что очаг возгорания находится в квартире. Загорелась мебель на площади одного квадратного метра. Из-за сильного задымления на пожаре работало одно звено газодымозащитной службы.

Через девять минут, в 23.33, огонь удалось потушить. Эксперты выяснят, почему загорелась мебель в квартире.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU