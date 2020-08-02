В Новозыбкове с 3 по 7 августа могут отключить электричество
Это связано с проведением коммунальных работ
В Новозыбкове Брянской области с 3 по 7 августа возможны перебои с электричеством.Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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В Новозыбкове Брянской области с 3 по 7 августа возможны перебои с электричеством. Об этом сообщили на сайте novozybkov.su.
Отключение электроэнергии связано с коммунальными работами. В городе планируют обрезку деревьев и планово-предупредительный ремонт.
С графиком временного ограничения электроэнергии можно познакомиться на городском сайте.
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ИСТОЧНИК KP.RU