Брянские десантники отмечают 90-летие ВДВ

2 Авг. 2020 2020-08-02T17:48:34+03:00

В Брянске у памятника «Круговая оборона» прошел торжественный митинг

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Брянские десантники отмечают 90-летия Воздушно-десантных войск. В Брянске у памятника «Круговая оборона» прошел торжественный митинг.

В акции приняли участие воины-десантники, родные и близкие солдат. Они возложили цветы к монументу, почтили память павших минутой молчания.

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ИСТОЧНИК KP.RU