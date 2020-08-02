Брянские десантники отмечают 90-летие ВДВ
В Брянске у памятника «Круговая оборона» прошел торжественный митинг
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Брянские десантники отмечают 90-летия Воздушно-десантных войск. В Брянске у памятника «Круговая оборона» прошел торжественный митинг.
В акции приняли участие воины-десантники, родные и близкие солдат. Они возложили цветы к монументу, почтили память павших минутой молчания.
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ИСТОЧНИК KP.RU