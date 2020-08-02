Брянские жители жалуются на длительное отключение горячей воды

2 Авг. 2020 2020-08-02T13:05:41+03:00

Изменить размер текста: A A

В Брянске продолжается плановое отключение горячей воды. В этом году из-за коронавируса большинство котельных сократили сроки профилактических работ. Вместо традиционных двух недель многие из них прекращают подачу воды только на несколько дней.

Однако в Володарском районе котельная по улице Чернышевского не будет обслуживать потребителей две недели: с 3 по 17 августа. Об этом жители окрестных домов сообщили в социальных сетях. Горожане недовольны, что коммунальщики не учли интересы населения.

Напомним, в 2020 году брянские коммунальщики пообещали сократить профилактические работы в котельных до минимума. При этом горожан предупредили, что при необходимости сроки отключения горячей воды могут увеличить для замены насосов, двигателей или теплообменников.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU