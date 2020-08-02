Брянские жители жалуются на длительное отключение горячей воды
В Брянске продолжается плановое отключение горячей воды. В этом году из-за коронавируса большинство котельных сократили сроки профилактических работ. Вместо традиционных двух недель многие из них прекращают подачу воды только на несколько дней.
Однако в Володарском районе котельная по улице Чернышевского не будет обслуживать потребителей две недели: с 3 по 17 августа. Об этом жители окрестных домов сообщили в социальных сетях. Горожане недовольны, что коммунальщики не учли интересы населения.
Напомним, в 2020 году брянские коммунальщики пообещали сократить профилактические работы в котельных до минимума. При этом горожан предупредили, что при необходимости сроки отключения горячей воды могут увеличить для замены насосов, двигателей или теплообменников.
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ИСТОЧНИК KP.RU