В аварии в Брянской области пострадал 7-летний ребенок

2 Авг. 2020 2020-08-02T12:32:18+03:00

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В Брянской области в дорожно-транспортном происшествии пострадали 7-летний ребенок и 60-летняя женщина.

Авария произошла 1 августа около девяти часов утра в Навлинском районе. На 379-м километре автодороги «Украина» столкнулись «КАМАЗ» и «Лада Гранта».

32-летний водитель грузовика при выезде с грунтовки на главную дорогу не пропустил легковую машину, едущую со стороны Брянска, под управлением 57-летнего водителя.

Два пассажира «Лады Гранта» с различными травмами доставлены в больницу, рассказали в Госавтоинспекции УГИБДД УМВД России по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU