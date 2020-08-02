В Брянской области нашли живым 70-летнего пенсионера

2 Авг. 2020 2020-08-02T00:30:58+03:00

Мужчина не выходил на связь с 30 июля

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В Брянской области нашли живым 70-летнего жителя поселка Ивановка. Пенсионер не выходил на связь с 30 июля.

Напомним, в Брянской области пропал житель Брянского района 1950 года рождения Сергей Николаевич Кузнецов.

О пропаже пожилого мужчины сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

Вечером 1 августа на странице сообщества появилась информация, что пенсионер найден живым.

Поисковики поблагодарили всех за поиск и за распространение информации.

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ИСТОЧНИК KP.RU