После дождя затопило брянские улицы

1 Авг. 2020 2020-08-01T20:41:52+03:00

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В Брянске 1 августа в течение всего дня шел дождь. Это привело к затоплению улиц и дворов.

Жители Бежицкого района рассказывают о сильных лужах на улице 22-го съезда КПСС. Вода стояла как на проезжей части, так и на тротуарах.

Кроме этого в Бежице подтопило улицы Ульянова, Брянской пролетарской дивизии, Молодой Гвардии и бульвар 50 лет Октября.

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ИСТОЧНИК KP.RU