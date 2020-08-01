Футболисты брянского «Динамо» проиграли в домашнем матче
Игра завершилась со счетом 0:1 в пользу гостей
Фото: группа ФК «Динамо Брянск» в vk.com.
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Футбольная команда «Динамо Брянск» проиграла «Оренбургу» в домашнем матче, который прошел 1 августа в Брянске на стадионе «Динамо».
Игра первого тура нового сезона Футбольной национальной лиги закончилась со счетом 0:1 в пользу гостей.
Гол на 59-й минуте забил оренбургский нападающий Джоэль Фамейе.
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ИСТОЧНИК KP.RU