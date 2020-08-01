2020-08-01T16:47:53+03:00
Общество

Брянцев призывают сообщать о нарушениях на дорогах

В регионе проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасный маневр»
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
Поделиться:
Гражданам разрешено использовать видео и аудиозапись при общении с сотрудниками Госавтоинспекции.Гражданам разрешено использовать видео и аудиозапись при общении с сотрудниками Госавтоинспекции.Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области
Изменить размер текста:

Брянцев призывают сообщать о нарушениях на дорогах. В регионе с 31 июля по 1 августа проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасный маневр».

Свидетели грубых нарушений правил дорожного движения, в том числе вождения в нетрезвом виде, могут сообщить об этом ближайшему наряду дорожно-постовой службы или в дежурную часть по телефону (4832) 74-36-84.

Также гражданам разрешено использовать видео и аудиозапись при общении с сотрудниками Госавтоинспекции, рассказали в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Брянским юным художникам предлагают нарисовать портрет фронтовой собаки
Брянцев призывают сообщать о нарушениях на дорогах
Больше тысячи брянских заключенных получили профессиональное образование
За сутки 17 жителей Брянска заболели коронавирусом
В Брянской области мотоциклист сбил 17-летнего пешехода
Пропал без вести 70-летний житель Брянской области
В Брянской области прирост коронавируса один из самых низких в России
В Брянской области обновился коэффициент распространения коронавируса
На брянском участке границы остановили нарушителя-взяточника
В Брянской области появился первый судья по плаванью всероссийской категории
В Брянской области коронавирусом за сутки заболели 30 человек
В брянский музей вернулась картина из Санкт-Петербурга
Брянца задержали за взятку пограничнику