1 Авг. 2020 2020-08-01T16:47:53+03:00

Гражданам разрешено использовать видео и аудиозапись при общении с сотрудниками Госавтоинспекции. Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области

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Брянцев призывают сообщать о нарушениях на дорогах. В регионе с 31 июля по 1 августа проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасный маневр».

Свидетели грубых нарушений правил дорожного движения, в том числе вождения в нетрезвом виде, могут сообщить об этом ближайшему наряду дорожно-постовой службы или в дежурную часть по телефону (4832) 74-36-84.

Также гражданам разрешено использовать видео и аудиозапись при общении с сотрудниками Госавтоинспекции, рассказали в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU