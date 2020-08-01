1 Авг. 2020 2020-08-01T16:11:25+03:00

Всего в областном центре с начала эпидемии заразились 3117 человек

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За сутки 17 жителей Брянска заболели коронавирусом. Всего в областном центре с начала эпидемии заразились 3117 человек. Это самый большой показатель среди населенных пунктов Брянской области.

Второй по числу суточного прироста заболевших – Выгоничский район. Здесь зафиксировано семь новых эпизодов. В целом в этом районе выявлен 121 случай заражения коронавирусом.

Также по три заболевших выявили за минувшие сутки в Брянском и Дятьковском районах, рассказали в региональном оперативном штабе.

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ИСТОЧНИК KP.RU