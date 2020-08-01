За сутки 17 жителей Брянска заболели коронавирусом
За сутки 17 жителей Брянска заболели коронавирусом. Всего в областном центре с начала эпидемии заразились 3117 человек. Это самый большой показатель среди населенных пунктов Брянской области.
Второй по числу суточного прироста заболевших – Выгоничский район. Здесь зафиксировано семь новых эпизодов. В целом в этом районе выявлен 121 случай заражения коронавирусом.
Также по три заболевших выявили за минувшие сутки в Брянском и Дятьковском районах, рассказали в региональном оперативном штабе.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU