Пропал без вести 70-летний житель Брянской области
В Брянской области пропал 70-летний житель поселка Ивановка Брянского района. Сергей Николаевич Кузнецов не выходит на связь с 30 июля.
Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» распространили ориентировки с приметами пропавшего.
Предположительно мужчина был одет в камуфляжный костюм. Его рост 185 сантиметров, плотного телосложения, серо-голубые глаза, седые волосы.
Пенсионер нуждается в медицинской помощи. Любую информацию о пропавшем можно сообщить по телефону на «горячую линию» отряда «Лиза Алерт» 8(800)700-54-52 или в полицию 02, 112.
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ИСТОЧНИК KP.RU