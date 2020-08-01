2020-08-01T15:39:20+03:00
Общество

Пропал без вести 70-летний житель Брянской области

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» ищут Сергея Кузнецова
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт».фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт».
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В Брянской области пропал 70-летний житель поселка Ивановка Брянского района. Сергей Николаевич Кузнецов не выходит на связь с 30 июля.

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» распространили ориентировки с приметами пропавшего.

Предположительно мужчина был одет в камуфляжный костюм. Его рост 185 сантиметров, плотного телосложения, серо-голубые глаза, седые волосы.

Пенсионер нуждается в медицинской помощи. Любую информацию о пропавшем можно сообщить по телефону на «горячую линию» отряда «Лиза Алерт» 8(800)700-54-52 или в полицию 02, 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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