На брянском участке границы остановили нарушителя-взяточника

1 Авг. 2020 2020-08-01T11:49:23+03:00

Мужчина за 5 тысяч рублей попытался проникнуть в Россию

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В Климовском районе Брянской области задержали нарушителя государственной границы, который за взятку попытался проникнуть на территорию России.

На контрольно-пропускном пункте 57-летний житель ближнего зарубежья дал сотрудникам погрануправления 5 тысяч рублей за возможность въехать в Россию в обход юридического запрета.

Пограничники от денег отказались и задержали нарушителя. В отношении мужчины возбудили уголовное дело за мелкое взяточничество. Ему может грозить лишение свободы сроком до года.

Подозреваемый уже признался в противоправных действиях, его отпустили под залог. Расследование продолжается, рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU