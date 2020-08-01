На брянском участке границы остановили нарушителя-взяточника
В Климовском районе Брянской области задержали нарушителя государственной границы, который за взятку попытался проникнуть на территорию России.
На контрольно-пропускном пункте 57-летний житель ближнего зарубежья дал сотрудникам погрануправления 5 тысяч рублей за возможность въехать в Россию в обход юридического запрета.
Пограничники от денег отказались и задержали нарушителя. В отношении мужчины возбудили уголовное дело за мелкое взяточничество. Ему может грозить лишение свободы сроком до года.
Подозреваемый уже признался в противоправных действиях, его отпустили под залог. Расследование продолжается, рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU