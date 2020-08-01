В брянский музей вернулась картина из Санкт-Петербурга
Несколько месяцев полотно находилось в выставочном центре «Манеж»
Фото: Брянский художественный музей.
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В Брянский художественный музей вернулась картина заслуженного деятеля искусств РСФСР Александра Самохвалова «Голубые сумерки». Несколько месяцев произведение находилось в выставочном комплексе «Манеж» в Санкт-Петербурге в рамках проекта «Дейнека / Самохвалов».
Картина заняла свое место в постоянной экспозиции художественного музея в новом обрамлении. После замены рамы полотно заиграло новыми красками, рассказали в Брянском художественном музее.
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ИСТОЧНИК KP.RU