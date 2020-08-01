В брянский музей вернулась картина из Санкт-Петербурга

1 Авг. 2020 2020-08-01T09:30:52+03:00

Несколько месяцев полотно находилось в выставочном центре «Манеж»

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В Брянский художественный музей вернулась картина заслуженного деятеля искусств РСФСР Александра Самохвалова «Голубые сумерки». Несколько месяцев произведение находилось в выставочном комплексе «Манеж» в Санкт-Петербурге в рамках проекта «Дейнека / Самохвалов».

Картина заняла свое место в постоянной экспозиции художественного музея в новом обрамлении. После замены рамы полотно заиграло новыми красками, рассказали в Брянском художественном музее.

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ИСТОЧНИК KP.RU