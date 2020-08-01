Брянца задержали за взятку пограничнику
Жителя Севского района задержали за взятку пограничнику. По факту преступления завели уголовное дело.
По версии следствия, с 13 по 29 июля 2020 года брянец передал сотруднику Пограничного управления ФСБ России 55 тысяч рублей. С сотрудником подразделения он неоднократно встречался в Севске. За незаконное вознаграждение он беспрепятственно перемещал грузы через границу Российской Федерации.
Преступление выявили оперативники ПУ ФСБ России по Брянской области.
Подозреваемому предъявили обвинение, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. Следователи ходатайствуют об его аресте.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU