Брянца задержали за взятку пограничнику

1 Авг. 2020 2020-08-01T00:04:49+03:00

По версии следствия, с 13 по 29 июля подозреваемый передал 55 тысяч рублей

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Жителя Севского района задержали за взятку пограничнику. По факту преступления завели уголовное дело.

По версии следствия, с 13 по 29 июля 2020 года брянец передал сотруднику Пограничного управления ФСБ России 55 тысяч рублей. С сотрудником подразделения он неоднократно встречался в Севске. За незаконное вознаграждение он беспрепятственно перемещал грузы через границу Российской Федерации.

Преступление выявили оперативники ПУ ФСБ России по Брянской области.

Подозреваемому предъявили обвинение, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. Следователи ходатайствуют об его аресте.

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ИСТОЧНИК KP.RU