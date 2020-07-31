В Брянске начальника отдела предприятия осудили за взятку в 292 тысячи рублей

31 Июль 2020 2020-07-31T16:44:20+03:00

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В Брянске бывшего начальника бюро закупок «192-го Центрального завода железнодорожной техники» осудили за взятку 292 тысячи 800 рублей. Приговор вынесли 30 июля в Володарском районном суде. Мужчину приговорили к двум годам колонии общего режима, штрафу 600 тысяч рублей. Лишили на два года занимать должности в органах власти. Деньги, полученные в качестве взятки, нужно вернуть государству.

В суде установили, что начальник бюро лично получил всю сумму за заключение договоров с единственным поставщиком. Это нарушает нормы договоров поставок.

Кстати, суд учел, что подсудимый признал вину и раскаялся в преступлении. Кроме того, у него есть двое маленьких детей.

Приговор пока не вступил в законную силу, сообщают на сайте суда.

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ИСТОЧНИК KP.RU