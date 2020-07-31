Для брянских больниц купили 5 компьютерных томографов и 3 аппарата МРТ
Для брянских больниц купили пять компьютерных томографов и три магнитно-резонансных томографа. На оборудование выделили 293 миллионов рублей из федерального бюджета и 135 миллионов рублей - из областного.
В регионе уже работают 16 компьютерных томографов и 9 аппаратов МРТ.
По словам брянского губернатора, наличие современного оборудования и высококвалифицированных медицинских кадров в наших больницах позволило эффективно выявлять новую коронавирусную инфекцию у жителей региона. Смертность от COVID-19 в Брянской области - одна из самых низких в стране. Наше регион находится на 57-м месте из 85 регионов.
На 31 июля в Брянской области от коронавируса умерли 35 жителей. Общее число заболевших составляет 7370 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU