В Брянске начали асфальтировать кольцевую развязку на улице Советской
В Брянске начали асфальтировать кольцевую развязку на пересечении улиц Советской, Фокина и Крахмалева. Фотографии опубликовали в пресс-службе Брянской городской администрации. На снимках видны очертания будущего кольца.
Когда развязку заасфальтируют, машину пустят по ней.
А пока на перекрестке на улице Советской действует временная схема движения для автомобилей. По пути из центра закрыли крайнюю правую полосу. Повернуть на улицу Крахмалева можно со средней и крайней левой полосы. Налево поворачивать можно как обычно - с двух полос.
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ИСТОЧНИК KP.RU