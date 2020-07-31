2020-07-31T10:45:55+03:00
Общество

В Брянске начали асфальтировать кольцевую развязку на улице Советской

После окончания работ по ней пустят машины
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.
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В Брянске начали асфальтировать кольцевую развязку на пересечении улиц Советской, Фокина и Крахмалева. Фотографии опубликовали в пресс-службе Брянской городской администрации. На снимках видны очертания будущего кольца.

Когда развязку заасфальтируют, машину пустят по ней.

А пока на перекрестке на улице Советской действует временная схема движения для автомобилей. По пути из центра закрыли крайнюю правую полосу. Повернуть на улицу Крахмалева можно со средней и крайней левой полосы. Налево поворачивать можно как обычно - с двух полос.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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