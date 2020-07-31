В Брянске затягивают ремонт проезда у сквера "Литий"
В Брянске затягивают ремонт проезда вокруг сквера "Литий". Отремонтировать автомобильную дорогу и построить тротуары решили после начала благоустройства. На это выделили дополнительные деньги - 10,5 миллиона рублей.
Ремонт сквера идет по плану. Сдать объект в эксплуатацию обещают уже в августе, сообщают в горсовете.
А вот подрядчик, который отвечает на ремонт дороги, еще к работе не приступил.
Городские депутаты решили, что нужно наладить взаимодействие между двумя подрядчиками.
Напомним, в сквере "Литий" появятся новые дорожки, лавочки и 45-метровый каскадный фонтан. А вот пешеходной дорожки на пути к новому детскому саду не было. Оставлял желать лучшего и проезд вдоль сквера. Городские власти решили благоустроить территорию комплексно.
На расположенной неподалеку спортивной площадке в школе №55 устанавливают дополнительное освещение. А вот старые цеха завода "Литий" снесли. Судя по всему, освободившуюся территорию будут застраивать.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU