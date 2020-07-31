В Брянске затягивают ремонт проезда у сквера "Литий"

31 Июль 2020 2020-07-31T10:23:45+03:00

Сквер обещают сдать в эксплуатацию уже в августе

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В Брянске затягивают ремонт проезда вокруг сквера "Литий". Отремонтировать автомобильную дорогу и построить тротуары решили после начала благоустройства. На это выделили дополнительные деньги - 10,5 миллиона рублей.

Ремонт сквера идет по плану. Сдать объект в эксплуатацию обещают уже в августе, сообщают в горсовете.

А вот подрядчик, который отвечает на ремонт дороги, еще к работе не приступил.

Городские депутаты решили, что нужно наладить взаимодействие между двумя подрядчиками.

Напомним, в сквере "Литий" появятся новые дорожки, лавочки и 45-метровый каскадный фонтан. А вот пешеходной дорожки на пути к новому детскому саду не было. Оставлял желать лучшего и проезд вдоль сквера. Городские власти решили благоустроить территорию комплексно.

На расположенной неподалеку спортивной площадке в школе №55 устанавливают дополнительное освещение. А вот старые цеха завода "Литий" снесли. Судя по всему, освободившуюся территорию будут застраивать.

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ИСТОЧНИК KP.RU