2020-07-31T09:56:20+03:00
Общество

Брянской истощенной девочке подобрали очки и ортопедическую обувь

Семилетнюю Ирину осмотрели узкие специалисты
Марина АНТОНОВА
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Ирина в Карачевском доме ребенка. Фото: Инна Мухина.Ирина в Карачевском доме ребенка. Фото: Инна Мухина.
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Брянской истощенной Ирине подобрали очки и ортопедическую обувь. Семилетнюю девочку, которую направили на реабилитацию в Карачевский дом ребенка, осмотрели узкие специалисты. В очках малышка не щурится. Сертификат на покупку специальной обуви подарили брянские следователи. В ближайшее время она поступит в учреждение, рассказала детский омбудсмен Инна Мухина в социальных сетях.

"Девочка физически окрепла, адаптировалась к новой обстановке и постепенно начала взаимодействовать с детьми, - пишет Инна Николаевна. - Самую большую радость ребеночку доставляют прогулки на улице, где Ира вместе с другими детками познает мир природы и с интересом рассматривает окружающие предметы".

Ирине подберут новых родителей после того, как она пройдет курс реабилитации. У девочки есть некоторые проблемы со здоровьем. Но инвалидность ей так и не поставили, рассказали "Комсомольской правде" в Брянске" в департаменте семьи, социальной и демографической политики. Так как оснований для этого не нашли. Есть несколько желающих взять малышку в свою семью.

Ирине продолжают передавать подарки неравнодушные люди. Брянский омбудсмен подчеркивает, что ребенок ни в чем не нуждается, кроме любящей семьи.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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