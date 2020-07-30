В Брянске из-за футбольного матча ограничат движение

30 Июль 2020 2020-07-30T23:58:47+03:00

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В Брянске во время футбольных матчей ограничат движение. Проехать и припарковаться нельзя будет в районе стадиона "Динамо" - по переулку Трудовому от улицы Советской до улицы Горького и по улице Ромашина - от улицы Фокина до бульвара Гагарина. Исключение сделают для машин оперативных служб, сообщают в пресс-службе мэрии.

Напомним, первый в этом сезоне матч состоится 1 августа. "Динамо-Брянск" встретится с командой "Оренбург". Роспотребнадзор разрешил заполнить стадион на 10 процентов. Футбол смогут увидеть 1000 зрителей.

Другие матчи в Брянске пройдут 12, 26 и 30 августа, 5, 9, 19 и 27 сентября, 9, 17 и 28 октября, 7, 15, 25 и 29 ноября 2020 года, а также 10, 20 и 28 марта, 7, 17 и 28 апреля и 8 мая 2021 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU