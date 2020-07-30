ВТБ Пенсионный фонд начал сотрудничество со Школой семейных финансов «Деньгин’s»

30 Июль 2020 2020-07-30T16:35:50+03:00

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Представители ВТБ Пенсионный фонд еженедельно проводят лекции в социальных сетях, Skype и Zoom в рамках курсов по повышению финансовой грамотности, а также готовят для слушателей информационные материалы.

Цель проекта – в доступной форме рассказать о современной пенсионной системе России и показать слушателям, что нужно делать, чтобы сформировать пенсионный капитал, как его увеличить и им управлять. Например, ученики школы узнают о возможностях использования материнского капитала при формировании накопительной пенсии и рассмотрят для себя варианты дополнительного пенсионного обеспечения.

«Это первый образовательный проект такого плана в нашей практике. Мы всегда готовы поддержать просветительские инициативы в области пенсионной грамотности. Правильное вложение и преумножение пенсионного капитала, как и финансовая грамотность, относятся к базовым знаниям, необходимым современному человеку. Благодаря таким проектам каждый день все больше граждан нашей страны начинают разбираться в пенсионной системе и могут осознанно принимать решения, от которых будет зависеть их финансовое будущее», – сказала Лариса Горчаковская, генеральный директор ВТБ Пенсионный фонд.

Школа семейных финансов «Деньгин’s» – это образовательный проект Анны и Павла Деньгиных в области финансовой грамотности для детей и родителей. В доступной форме слушатели изучают основы экономики, управление личными финансами, знакомятся с финансовыми продуктами. Ознакомиться с программами школы, а также записаться на лекции, мастер-классы и квесты можно на сайте проекта. В лекциях принимают участие по 100-150 человек.

Лицензия №1000.

ИСТОЧНИК KP.RU