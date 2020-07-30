В Брянске распространителю наркотиков дали семь с половиной лет

30 Июль 2020 2020-07-30T16:02:18+03:00

При задержании у него изъяли около 30 граммов наркотиков

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В Брянской области в январе 2020 года сотрудники федеральной службы безопасности задержали на месте преступления участника межрегиональной преступной группировки.

Житель города Сельцо занимался поставкой в область крупных партий синтетических наркотиков для их дальнейшего сбыта при помощи «закладок». У задержанного изъяли 70 наркотических таблеток весом около 30 граммов.

В июле текущего года Брянский районный суд признал наркоторговца виновным. Ему дали 7 лет 6 месяцев колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу, рассказали в пресс-службе УФСБ России по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU