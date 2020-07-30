ВТБ Онлайн теперь доступен для владельцев HUAWEI и HONOR

30 Июль 2020 2020-07-30T15:27:43+03:00

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В официальном магазине приложений AppGallery, который доступен для владельцев смартфонов HUAWEI и HONOR, появилось мобильное приложение от банка ВТБ — ВТБ Онлайн.

Владельцы смартфонов HUAWEI и HONOR получили возможность установить мобильное приложение ВТБ Онлайн на свой телефон. Для этого пользователям нужно зайти в магазин приложений AppGallery и найти в поиске «ВТБ Онлайн».

Для входа в приложение новому пользователю потребуется ввести свой номер карты или уникальный номер клиента (УНК), который можно найти в договоре с банком. Далее нужно придумать код доступа для быстрого входа — он может быть длиной от 4 до 8 символов. Чтобы в дальнейшем авторизовываться в ВТБ Онлайн по отпечатку пальца, клиенту нужно выбрать «Настройки» в разделе «Прочее», перейти во вкладку «Применение отпечатка» и дать согласие на использование своих биометрических данных.

«Для нас важно присутствовать на всех площадках, которыми пользуются наши клиенты. С запуском приложения ВТБ Онлайн в официальном магазине AppGallery у владельцев смартфонов HUAWEI и HONOR появилась возможность пользоваться всеми доступными сервисами и услугами», — сказал Никита Чугунов, руководитель департамента цифрового бизнеса - старший вице-президент ВТБ.

Для пользователей будут доступны такие функции приложения, как, например, переводы между счетами и картами в любой банк, переводы по миру в одной из 6 валют, бесплатные переводы в другой банк по номеру телефона, оплата различных услуг и штрафов со скидкой 50%, подача заявки на кредит в один клик и другие функции.

AppGallery входит в тройку самых распространенных глобальных магазинов приложений с охватом более 170 стран и аудиторией в более 400 млн пользователей. Более 1,3 млн разработчиков участвуют в развитии платформы, увеличивая количество доступных приложений и расширяя аудиторию магазина. AppGallery является не только платформой для предоставления приложений, но и совокупностью сервисов для эффективной и безопасной работы мобильных устройств.

Лицензия №1000.

ИСТОЧНИК KP.RU