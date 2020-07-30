30 Июль 2020 2020-07-30T15:11:55+03:00

Он располагался в госпитале ветеранов войн

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В Брянске закрыли предпоследний коронавирусный госпиталь. Он располагался в госпитале ветеранов войн на проспекте Станке Димитрова.

В среду, 29 июля, выписали последних пациентов, сообщают "Брянские известия". Теперь предстоит обработать помещения, где располагалась "красная зона". И госпиталь будет готов принять обычных пациентов.

Сейчас в Брянске осталось одно медицинское учреждение, которое лечит больных коронавирусом. Госпиталь находится в больнице №4.

В Брянской области 30 июля 35 человек заболели коронавирусом. За сутки выполнили 1090 тестов.

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ИСТОЧНИК KP.RU